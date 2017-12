Disco-pub «Qbi» avvolto dalle fiamme ancora prima di aprire al pubblico

MARSALA (TRAPANI) - Un incendio doloso ha gravemente danneggiato, in contrada Berbaro, a circa otto chilometri a sud di Marsala, i locali del disco-pub «Qbi» che stava per aprire i battenti. Il rogo ha danneggiato le tettoie in legno della parte esterna, interessando anche il piano terra, dove comunque non erano ancora stati collocati tutti gli arredi. Il fumo ha annerito le pareti interne e i soffitti. Le strutture murarie non sono state intaccate, ma alcune casse acustiche e i banconi bar sono stati pesantemente danneggiati. Poteva andare peggio senza il tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Sull'accaduto indagano i carabinieri.