Marsala, si impossessa dei soldi delle polizze: a giudizio agente assicurazione

MARSALA (TRAPANI) - La Procura di Marsala ha disposto la citazione diretta a giudizio, per appropriazione indebita e truffa, per un agente assicurativo, Renzo Gerardi, 43 anni, di Marsala, che secondo l’accusa si sarebbe appropriato di quasi centomila euro incassando il denaro pagato da alcuni clienti per l’acquisto di polizze assicurative. Denaro che, invece, avrebbe dovuto versare nelle casse della società «Lo Giudice Carmelo C. srl», operante in qualità di agente generale in libera gestione per la zona di Palermo e Marsala delle imprese «Società Cattolica di Assicurazione soc. coop.» e "GenertelLife spa". Il processo inizierà, in Tribunale, a Marsala, il 28 marzo 2018.