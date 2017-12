Finanziata la bonifica della discarica di Campobello di Mazara

CAMPOBELLO DI MAZARA - Il Comune di Campobello di Mazara nell’ambito del Patto per il Sud ha ottenuto dalla Regione un finanziamento di 803 mila euro per i lavori di messa in sicurezza della discarica comunale di Campana Misiddi. Lo rende noto il sindaco Giuseppe Castiglione per il quale «questo finanziamento consentirà finalmente di bonificare la vecchia discarica comunale, che da decenni è abbandonata e inutilizzata e nella quale non sono mai state realizzate opere di risanamento. Potremo così ridurre in maniera significativa l'impatto ambientale e tutelare la salute dei campobellesi».