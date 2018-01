Pantelleria, litiga in piazza per futili motivi e uccide il rivale con un coltello

Omicidio a Pantelleria, dove una lite per futili motivi è finita nel sangue. La vittima è un isolano, Maurizio Fontana, di 47 anni. In manette, in stato di fermo, è finito un cittadino tunisino, Mohamed Ben Mariem, di 35 anni (nella foto), da diverso tempo residente sull'isola.

L'omicidio, secondo una ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, sarebbe avvenuto al culmine di una lite scoppiata tra i due nella serata di ieri nella centralissima Piazza Cavour. Lo straniero avrebbe utilizzato uno strumento tagliente, verosimilmente un coltello o un coccio di bottiglia, con cui ha trafitto al petto Maurizio Fontana.

La vittima, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in ospedale dove è deceduta per le ferite riportate. Le indagini, condotte dai Carabinieri con l’ausilio della Guardia di Finanza, hanno permesso di individuare subito l’uomo di origine tunisina che è stato rintracciato in una via adiacente al luogo del delitto.

Determinanti sono state le dichiarazioni di alcune persone che hanno assistito alla lite, nonchè il rinvenimento sul giubbotto e sullo zainetto dell’indagato di diverse tracce verosimilmente ematiche riconducibili alla vittima. Inoltre, in seguito ad una perquisizione personale, l’uomo di nazionalità tunisina è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di circa 5 centimetri, su cui saranno svolti ulteriori accertamenti tecnici.

Il fermato, condotto presso la Stazione Carabinieri di Pantelleria, con il primo volo utile sarà trasportato e condotto presso il carcere di Trapani, in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento restrittivo a suo carico.