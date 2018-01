Blitz antidroga a Trapani, sequestrati 30 kg di hashish e 2 di cocaina

TRAPANI - Blitz antidroga della Squadra mobile di Trapani in un appartamento di via Michele Amari. In manette è finito Ivan Colombo, 19 anni. Gli agenti, che lo hanno sorpreso in compagnia di alcuni giovani clienti, lo hanno trovato in possesso di circa 30 chili di hashish, due chili e mezzo di cocaina e 50 grammi di marijuana. Altra droga, suddivisa in panetti e dosi, è stata rinvenuta in un altro appartamento di via Fardella, sempre nella disponibilità del giovane. Sequestrati anche oltre cinquecento euro in banconote di piccolo taglio e diverso materiale utile al confezionamento della droga. Immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato oltre 320mila euro.