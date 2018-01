Investe agenti che gli impongono l'alt: arrestato 21enne a Marsala

MARSALA (TRAPANI) - All’alt imposto dalla polizia, ha reagito accelerando e investendo con il suo grosso scooter due agenti della Squadra Volante. E’ accaduto in via Fici, nel centro storico di Marsala, dove le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli dopo alcuni recenti casi di bullismo e pestaggi di giovanissimi ad opera di coetanei. Ad investire i due poliziotti, che hanno riportato lesioni che i medici del Pronto soccorso dell’ospedale "Paolo Borsellino" hanno giudicato guaribili in dieci giorni, è stato un giovane, Pasquale Alessandro Teri, di 21 anni, che è stato arrestato in flagranza di reato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Teri, posto ai domiciliari, è stato, inoltre, denunciato anche per «porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere».

All’interno del vano «porta casco» sotto la sella dello scooter, infatti, gli agenti hanno trovato e sequestrato un grosso tubo di polietilene di colore nero con al suo interno un’anima di piombo della lunghezza di circa 54 centimetri. Nell’impatto con i poliziotti, lo scooter e il suo conducente sono caduti per terra e in scivolata il mezzo è andato a finire contro una ragazza che in quel momento stava passando. Nell’urto, la giovane ha riportato lievi lesioni guaribili in tre giorni.