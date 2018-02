Incidente lungo la Statale 115, muore un ex poliziotto in pensione

Un ex poliziotto in pensione è morto in seguito a un incidente stradale che si è verificato lungo la statale 115 "sud occidentale sicula", nel tratto tra Castelvetrano e Marinella di Selinunte, in provincia di Trapani. Una Fiat Punto condotta da un giovane di Castelvetrano avrebbe tamponato a forte velocità una Y10 condotta dall'ex poliziotto. L'impatto è stato violentissimo e l'uomo sarebbe morto sul colpo. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi ma per il conducente della Y10 non c'è stato nulla da fare