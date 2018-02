Cibi avariati alla mensa scolastica, intossicati 35 alunni nel Trapanese

Trentacinque scolari dell’Istituto comprensivo «Pitrè Manzoni» di Buseto Palizzolo (Tp) sono rimasti intossicati dopo aver consumato pasti in mensa. I Nas dei carabinieri hanno già provveduto a prelevare del cibo per eseguire gli esami tossicologici. Alcuni intossicati si registrano anche tra i militari della caserma dell’Esercito "Giannettino» di Trapani. L’Asp ha avviato delle verifiche. Pare che la scuola e la caserma siano rifornite dalla stessa ditta. Sono in corso accertamenti anche in tal senso.

Uno dei trentacinque scolari intossicati si trova ricoverato nell’ospedale «Sant'Antonio Abate» di Trapani; c'è un’altra bambina ricoverata ma non è ancora chiaro se si tratti di intossicazione o di virus influenzale. Gli altri - tutti accusavano nausea e vomito - sono stati dimessi dopo le prime cure al pronto soccorso. Tra gli intossicati anche due insegnanti.