Castelvetrano, la vigilessa gli fa la multa e lui le sputa

Finisce sul web e indigna non poco un filmato in cui un automobilista che aveva parcheggiato la propria auto in uno stallo riservato ai vigili urbani in via Vittorio Emanuele II, a Castelvetrano, sputa e insulta una vigilessa intenta a contestargli una multa per l'infrazione rilevata. L’episodio, avvenuto nel Comune in provincia di Trapani, risale a qualche giorno fa ma lo si è appreso soltanto oggi. Alla vigilessa sono arrivati diversi attestati di solidarietà. L’automobilista rischia, invece, una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale.



«Ad oggi non sono stato informato dell’accaduto, però sto cercando di acquisire le dovute informazioni per assumere le azioni consequenziali», dice Giuseppe Barresi, dirigente della Polizia municipale di Castelvetrano.