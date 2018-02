Marsala, scritte inneggianti a Traini sul muro della sede del Pd

Una scritta inneggiante a Luca Traini, l’uomo che ha sparato a sei immigrati a Macerata, e una croce celtica sono comparsi sul muro del palazzo che a Marsala ospita la sede del Pd, in via Stefano Frisella.

A denunciare l’accaduto è stata l’ex parlamentare regionale Antonella Milazzo, segretaria locale dei dem. «Marsala ha una solida tradizione antifascista e sono certa che reagirà con orgoglio per contrastare la deriva fascista e xenofoba che sta investendo l’Italia».

Ieri sera, intanto, una svastica è comparsa su un altro muro del centro storico, in via Calogero Isgrò, a pochi metri di distanza da piazza Giacomo Matteotti. Venerdì scorso, la scritta «Luca Traini» e una croce celtica erano comparse, sempre con vernice nera, sul muro della palestra «Nicola Grillo», in piazza Marconi. Lo stesso giorno l’amministrazione comunale fece ritinteggiare la parete della palestra.