Mazara, nascondevano la droga nella cassaforte: arrestati due fratelli

Mazara. Nascondevano 2,5 kg di hashish, 15 grammi di cocaina, in una cassaforte nascosta dietro a un quadro, ma scoperti dai carabinieri della locale Stazione e del nucleo cinofili di Palermo, sono stati arrestati. In manette sono finiti due fratelli mazaresi quarantenni, Salvatore e Francesco Bono. E’ stato il cane Ron a guidare i militari nella scoperta della droga in un casolare in uso a Francesco Bono. L’uomo si è rifiutato di aprire la cassaforte costringendo i carabinieri a forzarla. Su disposizione del Tribunale di Marsala i due fratelli sono stati posti agli arresti domiciliari.