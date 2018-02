In auto con un pregiudicato, arrestato ex deputato regionale Giammarinaro

SALEMI - L’ex parlamentare regionale siciliano Giuseppe Giammarinaro, 72 anni, è stato arrestato dai carabinieri per violazioni agli obblighi della sorveglianza speciale. I militari lo hanno sorpreso a bordo di un’auto condotta da un pregiudicato di Salemi (Trapani).

Non era la prima volta che Giammarinaro viene sorpreso dai carabinieri in compagnia della stessa persona. Al momento del controllo i militari hanno accertato che era sprovvisto della carta precettiva, un documento che ogni sorvegliato speciale è obbligato a portare con sé e a esibirlo su richiesta delle forze di polizia. In attesa del rito direttissimo, Giammarinaro è stato posto ai domiciliari.