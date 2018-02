Aeroporto di Trapani, si insediano i nuovi vertici di Airgest

PALERMOB - Il presidente della Regione Nello Musumeci ha rinnovato il consiglio di amministrazione di Airgest, la società di gestione dell’aeroporto «Vincenzo Florio" di Trapani Birgi, della quale la Regione possiede il 99,93% del capitale. Alla presidenza va Paolo Angius, vicepresidente per due mandati, affiancato dall’imprenditrice di Castelvetrano Elena Ferraro, e dal commercialista marsalese Saverio Caruso. «Sono la memoria storica di Airgest», ha detto al Giornale di Sicilia Angius, più volte nel cda sin dal 2006. Ma anche un tecnico perché è stato presidente della società dell’aeroporto di Pisa e quindi della Toscana aeroporti dopo la fusione con quella di Firenze. Oggi l’insediamento. «Abbiamo scadenze importantissime - spiega Angius - e già lunedì prossimo avremo una nuova riunione per assumere le necessarie determine». Tra le priorità: il nuovo direttore generale che subentrerà a Giancarlo Guarrera, il 5 marzo lascerà l’incarico, e l'accountable manager per i rapporti con l’Enac.