Tir invade corsia opposta, traffico in tilt sulla A29 23/02/2018 - 10:02 di Redazione

Non ci sono per fortuna feriti. L'incidente nei pressi di Mondello. Disagi per chi da Palermo viaggia in direzione Trapani

Incidente stradale questa mattina sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo. L’autista di un tir ha perso il controllo del mezzo che ha invaso la carreggiata opposta. Traffico in tilt all’altezza della galleria Sferracavallo, in direzione Trapani, nei pressi dello svincolo di Mondello. Sul posto gli agenti della Polizia municipale e la Polizia stradale.