Trapani, violenze fisiche e verbali a bambini: 4 maestre denunciate

Trapani - Dopo tre mesi di indagini, seguite alla denuncia di un’insegnante, la Polizia di Stato ha denunciato quattro maestre per violenze fisiche e verbali contro i propri alunni di una scuola elementare di Trapani. Le insegnanti sono state interdette per un anno dall’esercizio della professione con un’ordinanza cautelare del Gip, su richiesta della Procura. Gli agenti hanno piazzato alcune microcamere, grazie alle quali si è potuto vedere cosa accadeva durante le ore di lezione: insulti, minacce, percosse, vessazioni psicologiche. Il Gip ha stigmatizzato il comportamento delle maestre definendolo «sintomatico di una personalità prevaricatrice, incurante delle più elementari esigenze di bambini in tenerissima età e del tutto indifesi».