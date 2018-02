Voli, due Compagnie presentano offerte per collegamenti Pantelleria e Lampedusa

PALERMO - Sono la romena "Fly Compass"- che in Italia vola sotto il marchio Fly Valan - e la danese «Danish Air Trasport», le due compagnie aeree che hanno presentato la loro offerta per garantire i collegamento di «continuità territoriale tra l’isola di Pantelleria e gli aeroporti di Trapani, Palermo e Catania. Le tratte sociali riguarderanno anche i collegamenti Lampedusa-Palermo e Lampedusa-Catania. Le offerte dovevano essere presentate all’Enac entro lo scorso 22 febbraio. La gara, per un ammontare di 38.623.844,52 euro, fa riferimento al periodo che va dal prossimo 1 luglio al 30 giugno 2021. Le offerte saranno valutate da un’apposita commissione dell’Enac. Alla gara non ha partecipato il vettore «Mistral Air», che ha garantito il servizio nel triennio scorso, e c'è forte preoccupazione fra i circa 40 dipendenti in servizio, che temono di perdere il posto di lavoro.



Lo scorso novembre si era tenuto un incontro presso la sede di Unindustria fra Mistral Air e le sigle sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti e Associazione professionale Anpac. La compagnia aveva fatto sapere che Poste Italiane stava predisponendo il nuovo piano industriale e che avrebbe partecipato al bando per la continuità territoriale. Così non è stato.