Cede la banchina del porticciolo di Marinella di Selinunte

CASTELVETRANO (TRAPANI) - Ha ceduto, cadendo in parte in mare, la banchina del porticciolo di Marinella di Selinunte. Nei giorni scorsi era stata avviata la rimozione delle alghe che per mesi hanno ostruito il sito impedendo ai pescatori di portare al largo i natanti. Non si esclude che il cedimento possa essere avvenuto proprio in seguito al peso dei mezzi pesanti che hanno operato per asportare la Posidonia.

Foto da blog CastelvetranoSelinunte