Migranti, confermato sequestro nave Juventa. La Ong: «Siamo devastati»

ROMA - La Cassazione ha confermato il sequestro della nave Iuventa e ha respinto il ricorso dei legali della ong tedesca Jugend Rettet proprietaria del natante fermo nel porto di Trapani dall’agosto 2017. Secondo la magistratura di Trapani, la ong tedesca avrebbe favorito l’immigrazione clandestina in collusione con gli scafisti.

«Siamo devastati» per la decisione della Cassazione, ma «combatteremo per il diritto di soccorrere persone in pericolo in mare». è stato il commento della la ong tedesca Jugend Rettet su twitter lalla a sentenza che ha confermato il sequestro della nave Iuventa della stessa organizzazione.

«Dovremo considerare - aggiunge Jugend Rettet - di ricorrere alla Corte europea per i diritti umani».