Trapani, gioielliere reagisce a tentativo di rapina e mette in fuga banditi

TRAPANI - A Trapani un gioielliere ha reagito a un tentativo di rapina e ha messo in fuga 4 banditi che, armati di pistola, avevano fatto irruzione stamani nella sua gioielleria «Rosso Corallo» in via Osorio, a due passi dal Palazzo di giustizia. I banditi, che avevano immobilizzato la moglie del titolare, sono stati colti di sorpresa dalla reazione del gioielliere e di un suo collaboratore, al punto da desistere e fuggire via.