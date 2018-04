Sub trascinato dalla corrente: salvato da Guardia Costiera di Mazara del Vallo

PETROSINO (TRAPANI) - Un sub di 52 anni, G. P., è stato salvato dagli uomini della Guardia costiera di Mazara del Vallo. E’ stato un amico del sub a lanciare l’allarme e a raccontare che i due si trovavano su un natante da diporto a circa due miglia e mezzo da Punta Biscione, nel mare antistante il Comune di Petrosino, quando dell’uomo, finito in balia delle correnti, si è perduta traccia. Il sommozzatore è stato recuperato dopo tre ore, a tre miglia e mezzo a sud-est dal punto di immersione. E’ apparso stremato, ma in buone condizioni. Sbarcato al porto di Mazara del Vallo, è stato poi affidato alle cure degli operatori del 118.