La mamma di Denise non si arrende: «I bimbi spariti vanno cercati, non dimenticati»

MAZARA DEL VALLO - «I minori scomparsi vanno cercati, non dimenticati». Lo scrive, tra le altre cose, in un post pubblicato oggi sul blog informazione.cerchiamodenise.it in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi, Piera Maggio. La donna è la madre di Denise Pipitone, rapita l’1 settembre 2004 mentre giocava a rincorrere un cuginetto sul marciapiedi di casa, all’angolo tra le vie Castagnola e La Bruna a Mazara del Vallo e della quale da allora non si hanno più avuto notizie. All’epoca Denise non aveva ancora compiuto quattro anni. Per il suo sequestro ad oggi non vi sono colpevoli.