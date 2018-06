«Troppi rifiuti in strada, Musumeci firmi decreto per discariche»

MAZARA DEL VALLO - «E' possibile che non si sia ancora deciso in quale parte delle discariche noi dobbiamo portare i rifiuti? E’ incredibile. La nostra Mazara del Vallo ma come tante altre città della Sicilia è carica di immondizia e non sappiamo dove portarla perché il presidente della Regione, Nello Musumeci non ha ancora firmato il decreto che ci permette di scaricarla. E’ una situazione paradossale». Lo afferma il sindaco di Mazara del Vallo Nicola Cristaldi nel terzo giorno di blocco della raccolta dei rifiuti a causa della mancata firma del decreto regionale di autorizzazione al conferimento dei rifiuti in discarica. "Fino a qualche giorno fa - osserva Cristaldi - i turisti mi fermavano per strada per congratularsi della bellezza e della pulizia della Città. Oggi mi fermano per complimentarsi per la bellezza ma esprimono rammarico per la presenza di rifiuti in strada». «Ma davvero - conclude il sindaco - la Regione non comprende il danno incredibile anche di immagine che si sta facendo alle nostre città?».