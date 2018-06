MARSALA (TRAPANI) - Un giovane è morto annegato nel primo pomeriggio di oggi nelle acque dello Stagnone di Marsala. E’ finito in acqua mentre faceva kitesurf. Si sarebbe scontrato in volo con un altro kiter. Sono intervenuti il 118 e i carabinieri. E’ stata tentata la rianimazione con ogni mezzo, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.