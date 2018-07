Superenalotto, dimentica schedina nel cassetto e scopre, dalla stampa, di aver vinto 2,5 mln

Castelvetrano (Trapani) - Quella schedina del Superenalotto che già ad aprile lo avrebbe fatto diventare milionario, era stata dimenticata in un cassetto. Tanto, avrà pensato colui che l'aveva giocata in una ricevitoria di Castelvetrano, le possibilità di essere baciato dalla fortuna sarebbero state molto rare. E invece quella schedina, giocata con tre euro, aveva fruttato al vincitore 2,5 milioni di euro. Lui però, il vincitore, lo ha scoperto soltanto in questi giorni. Il tam tam mediatico e social che si era messo in moto per individuarlo, (dal momento che la vincita non era stata ancora riscossa), è arrivato fino a lui. E così apprendendo che quei numeri vincenti erano proprio i suoi, si è presentato all'ufficio Premi Sisal di Roma, giusto in tempo per intascare la cospicua somma. Se avesse aspettato ancora un po', l'avrebbe persa. In questo caso la fortuna lo ha baciato in fronte due volte. Il giocatore è rimasto ovviamente anonimo.