Trapani, Viminale non autorizza ancora sbarco da Diciotti: nave resta in rada

Trapani - Ancora nessuna indicazione dal Viminale, a quanto si apprende, sullo sbarco della Diciotti a Trapani. La nave è rimasta nel tratto di mare antistante il porto con a bordo i 67 migranti soccorsi 4 giorni fa dal cargo Vos Thalassa. Dopo essersi avvicinata ai muraglioni frangiflutti è rimasta in rada, non entrando nel porto. Il rinvio dell’ approdo potrebbe essere legato alle indagini in corso su presunti scafisti del natante sul quale si trovavano i migranti e sui presunti aggressori dell’equipaggio della Vos Thalassa, il mercantile che ha soccorso i 67 la sera del 9 luglio al largo della Libia.

La Procura di Trapani è in attesa del rapporto dello Sco e della Squadra mobile della Questura sulla presunta aggressione all’equipaggio del rimorchiatore da parte di alcuni migranti soccorsi. Gli investigatori, ieri, hanno sentito i testimoni della vicenda cercando di ricostruire quanto accaduto anche in vista di possibili provvedimenti cautelari da adottare. Le indagini hanno riguardato anche la presenza di scafisti tra i 67 migranti soccorsi. Soltanto dopo aver ricevuto l’informativa dello Sco e dopo l'attracco nel porto di Trapani della Diciotti con a bordo i profughi, la Procura di Trapani deciderà, avendo a quel punto la competenza in base alla legge, come procedere.