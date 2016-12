Lo Dico a La Sicilia approda sul web con Whatsapp: invia le tue segnalazioni

Da settanta anni LA SICILIA riporta le notizie dei siciliani e per i siciliani. E per tutto questo tempo siamo stati al passo coi tempi, ma vogliamo far diventare i nostri lettori ancora più protagonisti nella ricerca e nel processo di formazione della notizia. È per questo che la redazione de LA SICILIA ha messo messo a disposizione di tutti un numero legato alla nota applicazione di messaggistica Whatsapp a cui è possibile sin da subito inviare segnalazioni o contenuti audio e video che saranno pubblicati su LASICILIA.it

Il numero è 349 88 18 870 *. Potete registrarlo nelle rubrica del vostro smartphone e tenerlo così sempre a portata di mano per inviare rapidamente i vostri contributi.

In pratica stiamo portando su Internet la nostra fortunata rubrica “Lo dico a LA SICILIA”, tanto amata e seguita dai lettori. Un tramonto, un incidente stradale, un'immagine curiosa, un disagio o un disservizio - documentati con testo, foto o video – diventeranno così in poco tempo una notizia. Le vostre segnalazioni saranno prese in carico dalla redazione che le vaglierà, le controllerà e poi le pubblicherà sul nostro sito con un loghino di whatsapp che renderà subito riconoscibili le vostre. notizie

LA SICILIA vuole quindi scommettere ancora di più sul citizen journalism, il giornalismo fatto dalla gente con la partecipazione attiva dei lettori grazie anche all'interattività dei nuovi media.



*Attenzione il telefono non è abilitato a ricevere telefonate



- Prendere visione del regolamento