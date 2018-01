Turismo: Catania al 5° posto tra le mete preferite su Tripadvisor

CATANIA - TripAdvisor ha annunciato i vincitori dei premi "Travelers' Choice Destinations on the Rise 2018". L’Italia è rappresentata dalla città di Catania, che si posiziona al quinto posto nella classifica europea, dominata dalla polacca Danzica, mentre il Giappone si aggiudica la medaglia d’oro a livello mondiale con la città di Ishigaki. I premi, giunti alla sesta edizione, riconoscono 44 destinazioni nel mondo selezionate misurando la crescita anno su anno delle recensioni positive e dell’interesse nelle ricerche e prenotazioni dei viaggiatori su TripAdvisor per alloggi, ristoranti e attrazioni.

"La classifica di TripAdvisor - commenta il sindaco Enzo Bianco - dimostra che Catania è cresciuta non solo in termini di presenze turistiche ma anche come reputazione, a livello nazionale e internazionale, vivacità culturale, mostre. Il lavoro svolto in questi anni ha portato al risultato di una città definitivamente consacrata come importante meta turistica accogliente e sicura ma anche attiva, variegata e vivace, che offre ai visitatori attività culturali originali, in particolare ai giovani". Catania si è aggiudicata la quinta posizione nella Top 10 europea. A dominare la classifica del Vecchio Continente con ben cinque destinazioni è l’Europa Centro Orientale: Danzica in Polonia è prima seguita da Riga in Lettonia (2°), dalle due città croate Rovigno (3°) e Zagabria (6°) e da Lubiana in Slovenia (7°). La Spagna invece entra nella Top 10 con le due città Nerja (4°) e Cadice (8°). Completano la classifica Valletta a Malta (9°) e Norimberga in Germania (10°).