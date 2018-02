Sicilia seconda meta più romantica d'Italia per trascorrere San Valentino

In occasione della festa di San Valentino, ricorrenza dedicata agli innamorati, PiratinViaggio, la più grande social travel community del mondo, ha deciso di intervistare i suoi utenti italiani per capire, da Nord a Sud, chi fossero i più romantici. Hanno risposto al sondaggio 2136 utenti, distribuiti in tutta la penisola.

L'Italia è patria delle diversità: dalla gastronomia ai dialetti, dalle abitudini agli orari dei pasti. Ma per quanto riguarda il romanticismo, pare che gli italiani vogliano le stesse cose: viaggiare con il proprio partner ed essere sorpresi da una proposta di matrimonio su una spiaggia assolata durante una vacanza. Che destinazione scegliere poi per la luna di miele? Una volta scambiate le promesse, si vola verso mete lontane: i più sceglierebbero il mare, purché però sia un viaggio avventuroso, per questo l’Australia risulta essere la meta più ambita per il viaggio di nozze.

Le mete più romantiche d’Italia

Con le sue colline incantevoli, le meravigliose città d'arte e l'ottimo vino, la Toscana si conferma la regione più romantica secondo tutti gli italiani. Un'ottima meta dove trascorrere una vacanza con il proprio compagno o compagna, immergendosi nella natura o scoprendo i suoi straordinari capolavori. La Toscana è seguita dalle isole: Sicilia e Sardegna che sono considerate mete idilliache dove celebrare l'amore. Venezia rimane invece la città perfetta per la coppia: unica nel suo genere e, per questo motivo, incredibilmente romantica e perfetta per il giorno del “si”.

“L’amore non è bello se non è litigarello”

“L’amore non è bello se non è litigarello” recita un vecchio proverbio, così capita che anche durante una vacanza romantica ci sia qualche disaccordo. Anche se grazie al “mood” rilassato il 40% delle coppie non litiga in vacanza, più della metà degli intervistati ha dichiarato che gli screzi non mancano nemmeno in ferie. Le cause principali sono la stanchezza e la divergenza di idee su quali attività praticare, gli imprevisti, i tempi di sonno e veglia e l'uso eccessivo dello smartphone. Tanti sono però i pregi del partner che si riscoprono in vacanza: la disponibilità al compromesso, lo spirito di avventura e le doti organizzative.

Alla ricerca dell’anima gemella

Chi l’ha detto che si debba essere in una relazione per essere romantici? Un viaggio può essere un’ottima occasione per conoscere nuove persone e, perché no, avere un flirt! Il 61% degli intervistati ha dichiarato di aver avuto un flirt in vacanza che, nel 20% dei casi, si è trasformato in una vera e propria relazione. Dalle interviste condotte, gli Italiani risultano essere infatti il popolo che flirta di più in vacanza, seguiti solo dai vicini spagnoli.