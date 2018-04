Transavia inaugura nuovo volo da Catania per Lione

CATANIA - Transavia, compagnia low cost del gruppo Air France/Klm, lancia domani un nuovo collegamento per la città francese di Lione dall’aeroporto Fontanarossa di Catania. Sarà effettuato due volte a settimana, e si aggiunge ai voli Transavia già serviti da anni da Catania per Parigi e Amsterdam. Dal prossimo giugno, inoltre, sarà lanciato un nuovo collegamento Transavia tra Catania e Nantes.



«I nostri nuovi voli sottolineano l’importanza del mercato italiano, e in particolare di quello siciliano e catanese, per Transavia» - ha detto Hervé Kozar, Chief Commercial Officer Transavia - il nuovo volo per Lione da Catania si aggiunge ai già ben rodati collegamenti da Catania per Parigi e Amsterdam. Il nuovo volo da Catania offrirà ulteriori possibilità ai siciliani per scoprire la ricchezza e bellezza di due fra le più affascinanti città francesi, piene di storia, mete per veri gourmand e appassionati cultura. D’altra parte i francesi saranno facilitati nel visitare una delle isole più belle del Mediterraneo, con la splendida città di Catania, che è anche la porta d’accesso di tutta la Sicilia orientale». «Il volo su Lione, e da giugno la nuovissima rotta su Nantes proposta da Transavia, - commenta l’Ad di Sac, Nico Torrisi - arricchiscono il ventaglio di collegamenti per la Francia dall’aeroporto di Catania. Quello francese è un mercato dalle grandi potenzialità sia per i turisti in arrivo in Sicilia, sia per i siciliani alla ricerca di nuove mete: nell’ultimo anno, infatti, SacC ha ampliato l’offerta verso numerose città d’arte francesi con voli diretti che renderanno ancora più dinamici i flussi e, quindi, le opportunità di svago e lavoro fra i due Paesi».