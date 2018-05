Il “charming caos” di Catania sul New York Times

L’atmosfera di Catania è “accogliente e festiva”, un “charming sensorial caos” nel quale Peterson si tuffa dando indicazioni precise: dorme in un B&b con art gallery (in piazza Mazzini), mangia l’arancinu da Savia (2 euro), le olive alla fera ‘o luni (1 euro) e la parmigiana di melanzane con un’insalata e un piatto di pasta (10 euro), beve il caffé macchiato in piazza Duomo (1 euro) e assiste alla “Traviata” al Teatro Massimo Bellini (42 euro con sconto). «Catania - decreta alla fine - è pronta per il suo momento». Ce lo auguriamo anche noi.