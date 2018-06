Da Catania volo diretto verso la Mecca del lusso: Dubai è più vicina

Catania - Una delegazione proveniente da Dubai è giunta nell’aeroporto di Catania per inaugurare l’inizio dei voli diretti tra le due città. L’aereo è stato accolto con il tradizionale saluto, il cannone ad acqua. Nello scalo etneo la delegazione, composta dall’ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti Liborio Stellino, dal Senior Vice President, Commercial Operations di Flydubai Jeyhun Efendi e dal Senior Vice President Commercial di Emirates Thierry Aucoc, ha incontrato il vice capo missione degli Emirati Arabi Uniti in Italia Muhannad Alnaqbi e l’Ad di Sac Nico Torrisi.

Flydubai ha inoltre portato un gruppo di giornalisti e di influencer dagli Emirati Arabi Uniti, dal Golfo Persico e dall’India per mostrare Catania e la Sicilia come mete turistiche. «Si tratta di un ulteriore tassello della già ricca partnership esistente tra Italia ed Emirati Arabi Uniti», ha detto Stellino. «In Medio Oriente - ha aggiunto Efendi - siamo stati la prima compagnia aerea a prendere in consegna il Boeing 737 Max 8. Oggi abbiamo annunciato che Catania è una delle destinazioni, nel nostro crescente network, ad essere regolarmente servita dal velivolo più nuovo della nostra flotta».



«La nostra partnership con Flydubai - ha concluso Aucoc - consente ai viaggiatori di Catania e dintorni di raggiungere facilmente le destinazioni del network di Emirates, in particolare Dubai, Tailandia, Australia, Egitto e Cina. Ci aspettiamo che il volo aumenti il numero di visitatori nell’isola, in particolare dai principali mercati in entrata come Melbourne e Sydney».



Dubai è nota per le sue spiagge incontaminate, dune di sabbia, resort di lusso e per le numerose esperienze culinarie e di shopping. Il Burj Khalifa, con i suoi 830 metri di altezza, domina lo skyline pieno di grattacieli. Ai suoi piedi si trova la Dubai Fountain, con getti d’acqua e luci che si muovono a tempo di musica. Dubai ha attirato, solo nel 2017, più di 1.5 milioni di turisti, numero desinato a crescere ulteriormente.