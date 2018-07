Treni del gusto, in carrozze storiche per gustare le eccellenze siciliane

PALERMO - Promuovere le eccellenze enogastronomiche facendo esplorare i paesaggi siciliani a bordo di carrozze d’epoca: sono i treni storici del gusto, itinerari turistici promossi dalla Regione siciliana e dalla fondazione delle Ferrovie dello Stato. L’iniziativa, che partirà il 28 luglio e si articolerà in 23 tappe e 50 corse, è stata presentata questa mattina a Palazzo d’Orleans dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci, dall’assessore regionale al turismo Sandro Pappalardo e dal direttore generale della fondazione Fs Luigi Cantamessa. "L'iniziativa proseguirà fino al 9 dicembre - ha detto il presidente Musumeci - pertanto puntiamo alla destagionalizzazione. Inoltre, Il prossimo anno saremo nelle condizione di utilizzare i percorsi delle dismesse Ferrovie a scartamento ridotto per trasformarle in piste ciclabili». Nel corso della conferenza stampa il presidente Musumeci ha poi annunciato un’altra iniziativa proposta dalla regione: "intendiamo chiedere al ministero dei trasporti di creare dei veri Orient Express siciliani, dei treni notturni per una traversata dello Stretto che sia una nuova esperienza, sulle tratte che vanno, ad esempio da Roma a Siracusa e da Roma a Palermo con dei vagoni ristoranti, e altri adibiti al trasporto delle bici. Il Ministero delle Infrastrutture ha dimostrato interesse e disponibilità, speriamo di vedere presto realizzato il progetto".



L’iniziativa è stata realizzata grazie a un finanziamento di «700mila euro di fondi comunitari - ha detto l’assessore Pappalardo - sono treni ricondizionati dalla fondazione Ferrovie dello Stato che consentono di fare un’esperienza diversa, destagionalizzando e gustando nelle nove province interessate le eccellenze dei presidi slow food. "Abbiamo elaborato 23 tappe di breve durata che si articoleranno in sei mesi - ha aggiunto Pappalardo - a ogni tratta abbiamo accoppiato una tipicità della nostra enogastronomia, in una ideale geografia della Sicilia, in carrozze degli anni '20 e '30, avremo anche a dicembre la motrice a vapore col macchinista che dovrà alimentare la caldaia a carbone». Alla conferenza, tra gli altri, è intervenuto anche Saro Gugliotta, referente slow food Sicilia.