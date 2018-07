Travel+Leisure, il Timeo di Taormina tra i 100 hotel migliori al mondo

Milano - Anche quest’anno la rivista americana Travel+Leisure ha stilato la sua classifica dei migliori 100 hotel al mondo votati dai lettori, che pare prediligano i grandi classici: gli alberghi che da anni regalano emozioni in ogni angolo del mondo.

In lista anche l’Italia, dove vince il sud: gli unici hotel segnalati nel Bel Paese sono infatti il J.K. Place a Capri, il San Pietro di Positano, Borgo Egnazia in Puglia, e, unico in Sicilia, il Belmond Grand Hotel Timeo di Taormina.

E' una storia antica quella del Timeo, una perla nella Perla dello Ionio, che affonda le sue radici nel lontano 1873 quando in fondo alla strada, la stessa che conduce al Teatro Antico, si trovava soltanto una casa rosa di cinque stanze. L'immobile che era stato acquistato dalla facoltosa famiglia siciliana di Francesco La Floresta, negli anni verrà ampliato sempre più (già nel 1883 le stanze erano diventate 12) e ospiterà personaggi di prestigio del mondo della politica, della letteratura e dello spettacolo.

Nei suoi 145 anni di esistenza, il Grand Hotel Timeo ha attraversato diversi passaggi di proprietà (la famiglia La Floresta lo venderà nel 1981) e oggi è ancora lì arroccato nella splendida posizione che regala agli ospiti, una ricettività di pregio e un panorama della costa taorminese mozzafiato. La Belmond, azienda inglese, lo ha rilevato nel 2010 insieme al Villa Sant'Andrea, puntando sulle potenzialità turistiche di un luogo, Taormina, che continua a non deludere. E il riconoscimento della Travel+Leisure sembra proprio confermarlo.