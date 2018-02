Scala dei Turchi con un'auto abbandonata in bilico sulla marna bianca

"Diversi anni fa qualche incivile ha lanciato un auto nel dirupo della Scala dei Turchi. Per fortuna l’auto non è arrivata in spiaggia ma è rimasta intrappolata tra le falesie bianche. L’auto non può più rimanere in quelle precarie condizioni, poiché esiste il concreto rischio che possa cadere in spiaggia e uccidere qualche bagnante".

E’ la denuncia dell’associazione Mareamico di Argigento. "Approfittiamo della momentanea chiusura al pubblico della Scala dei Turchi - per il rischio crolli - ed eliminiamo questo pericolo incombente sui bagnanti (Mareamico segnalato la cosa alla Capitaneria di porto e all’ufficio del Demanio marittimo). La Scala dei Turchi non è un posto qualsiasi: deve essere tutelata, gestita e messa in sicurezza", dice ancora l’associazione.