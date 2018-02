Eraclea Minoa, mareggiata si mangia decine di metri di boschetto

Ad Eraclea Minoa l'ennesima mareggiata ha fatto perdere altri metri di spiaggia ed abbattuto per sempre un'altra fascia di boschetto. Mentre la Regione Sicilia studia i possibili rimedi per questo fenomeno, la natura non rallenta la sua opera distruttiva e gli alberi cadono giù come birilli. Dei 120 metri di spiaggia dorata e ben 40 metri di boschetto ormai rimane ben poco. L'associazione ambientale MareAmico ha pubblicato il video sul proprio profilo social.