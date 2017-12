Mountain bike in velocità sui 142 gradoni della scalinata di Caltagirone

Caltagirone (Catania) - La scalinata di Santa Maria del Monte a Caltagirone è famosa nel mondo per le sue magnifiche decorazioni in ceramica. Ma qualcuno, nelle ore notturne, piuttosto che goderla come attrazione turistica ha invece pensato di utilizzarla come "percorso" per una veloce discesa in Mountain bike. "L'impresa", di cui andare poco fieri, è stata puntualmente ripresa e postata sul web. Una scelta di scarsa civiltà nei confronti di un bene storico della città della ceramica, oltre che pericolosa. Una discesa a velocità folle lungo quei 142 gradoni avrebbe potuto avere anche conseguenze poco piacevoli.