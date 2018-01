Catania, i “guerrieri” del reparto di Pediatria oncologica del Policlinico

Si può stare bene anche in corsia e a raccontarlo sono proprio i giovani “guerrieri”del reparto di Pediatria oncologica del Policlinico. È questa la missione del progetto “La melodia che ho dentro”, ideato e curato dalla giornalista Pierangela Cannone e dal maestro Paolo Li Rosi e sposato dall’associazione Ibiscus di Catania. A presentarlo alle famiglie al padiglione 4 del Policlinico i fautori dell’iniziativa e il presidente Ibiscus Daniele Mannino. Per l’occasione, inoltre, i ragazzi del coro “OltreVoci”del maestro Li Rosi hanno dedicato dei momenti di musica ai pazienti, in linea con l’obiettivo del progetto: stimolare i “guerrieri” a raccontare il proprio percorso di cura attraverso la musica e il canto, trasformando l’ospedale in un luogo di vita. Viene posta in musica la degenza in corsia offrendo uno spaccato della quotidianità vissuta da ragazzi, quella cioè intima dell’amore, dell’amicizia e della fiducia.