San Giovanni Galermo, in via Don Minzoni liquami fognari per strada

Disagi in via Don Minzoni nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania dove, da circa due mesi, i residenti sono costretti a convivere costantemente con la continua fuoriuscita di liquami fognari che si riversano nel sottoscala, nell’ingresso dei palazzi e persino, data la posizione sopraelevata delle abitazioni, sulla strada. Una situazione aggravata dalla vicina presenza di strutture sensibili quali il mercato rionale e alcune strutture comunali. Il consigliere comunale Giuseppe Catalano ha chiesto urgentemente un tavolo tecnico, con gli altri soggetti interessati, per cercare di risolvere la questione una volta per tutte.