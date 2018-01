Festa Sant'Agata si avvicina: ecco la clip ufficiale del Comune

Catania - "Un biglietto da visita filmato della Festa di Sant'Agata e della città". Così Francesco Marano, presidente del Comitato per la Festa di Sant'Agata, ha definito la clip ufficiale delle festività agatine, disponibile da oggi su Youtube all'indirizzo https://youtu.be/mmr0qaneEu4.



"Abbiamo voluto - ha detto Marano - condensare in novanta secondi le immagini più significative di questo eccezionale evento, il più grande d'Italia, la terza Festa della Cristianità nel Mondo. Questa clip ufficiale, che tradurremo anche in inglese, è a disposizione di tutti e potrà essere divulgata liberamente in maniera massiccia a partire dai social. La clip è stata pensata prima di tutto per i turisti che avranno così un motivo di più per venire a Catania perché mostrare immagini così belle vale più di mille parole.

Così è nato questo video, realizzato da Mel Pappalardo per Vision Sicily, che ringraziamo". "All'interno dei festeggiamenti - afferma Marano che guida il Comitato insieme con il vicepresidente Giuseppe Barletta, il segretario Carlo Zimbone, il tesoriere Roberto Giordano, Teresa di Blasi, Filippo Donzuso, Domenico Percolla e il presidente onorario Luigi Maina - ritroviamo molti emozionanti momenti, dal Busto reliquiario alle processioni, dalle Candelore alle Carrozze, dai concerti al sacco bianco dei devoti, fino agli splendidi fuochi della serata del tre febbraio. Sul web si trovano migliaia di video sui festeggiamenti, ma ciascuno racconta soltanto una parte della Festa. Come Comitato ci sembrava utile, invece, creare un video breve e al tempo stesso completo capace di rimandare l'immagine della Festa nella sua complessità, facendo almeno intuire tutte le grandi emozioni che si possono provare partecipando direttamente ai tre giorni di festeggiamenti in onore della Patrona di Catania".