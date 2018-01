Ex scuola Capponi-Recupero: a Picanello un edificio da recuperare

CATANIA - Recuperare l' Ex scuola Capponi- Recupero di via Villa Glori a Picanello. Un impianto che potrebbe essere una risorsa per il quartiere ma che oggi è solo l'ennesima incompiuta. Queste le parole del presidente della commissione al patrimonio del Comune di Catania Salvatore Tomarchio e del vice presidente Ersilia Saverino che ribadiscono la necessità di creare luoghi di aggregazione in aree a rischio sociale come Picanello.

Video di Davide Anastasi