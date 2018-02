Festa di Sant'Agata: la faticosa ma spettacolare salita dei Cappuccini

Catania - La festa di Sant'Agata, patrona di Catania, è scandita da alcuni spaccati più attesi e intensi di altri. Il 4 febbraio, seconda delle tre giornate di celebrazioni in onore della patrona, dopo l'apertura con la Messa dell'Aurora e il ritorno di fatto della Santa tra i suoi fedeli, annovera un altro di questi momenti topici della festa: la salita dei Cappuccini. Il fercolo sosta prima per una preghiera in piazza Stesicoro, quest'anno l'arrivo poco dopo le 18, quindi si posiziona il cordone per affrontare, di corsa, la salita di via Cappuccini. Un momento di grande spettacolarità considerando la ristrettezza della strada in cui i tanti devoti che tirano il cordone devono fare particolare attenzione ai movimenti e alla direzione da seguire. Una volta superata la via, per il fercolo è prevista ancora una sosta davanti alla chiesa di Sant'Agata La Vetere in via Santa Maddalena, per poi proseguire verso piazza Dante.

Video di Orietta Scardino