Catania, ruspe in azione alla Playa per liberare la Spiaggia 3

Ruspe in azione alla Spiaggia libera n. 3 alla Playa di Catania per demolire edifici di cemento. Tra qualche giorno gli arenili catanesi saranno liberati dal cemento e chi si troverà a passare dal viale Kennedy avrà una vista mozzafiato spiaggia e mare a vista di tutti, senza barriere e senza cemento. E aspettando la nuova stagione balneare i presupposti per avere una spiaggia libera ci sono tutti.