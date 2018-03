Giarre, barbecue a fuoco, due intossicati

Un incendio si è sviluppato in via Ungaretti a Giarre, in una abitazione abitata da due donna e un anziano. Il fuoco è divampato poco dopo le 9.15 per cause da accertare da parte dei vigili del fuoco. L'incendio ha distrutto la cucina situata al pianterreno della casa. Una delle donne dal panico e intossicata è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale. Intossicato anche un anziano di 91 anni che ha ricevuto le cure in ambulanza. Sul posto anche i carabinieri. L’incendio si sarebbe sviluppato a causa del malfunzionamento di un barbecue.