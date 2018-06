Selfie e primi commenti sulla Fontana del Tondo Gioeni "Mi piace, una cosa bella per Catania"

Adesso il problema sarà evitare che si formino code nel tratto della circonvallazione dove è sorta la Fontana del Tondo Gioeni. Nella prima serata, la curiosità sul nuovo "monumento" ha spinto, infatti, molti catanesi ad accostare per toccare con mano (letteralmente) la fontana già divenuta soggetto di selfie e foto da inviare agli amici. In generale i commenti sono stati positivi, almeno per il primo giorno, qualche perplessità sul luogo ma - complessivamente - reazioni meravigliate sulla nuova versione dell'acqua a linzolu.