Il sindaco di Catania Enzo Bianco sbotta. Lo ha fatto con un cittadino che ieri sera in piazza Università, dove era stato installato un maxischermo per seguire la partita Siena-Catania, a quanto pare lo avrebbe provocato sull'argomento fontana del tondo Gioeni. Sono volate parole grosse con toni molto accesi che non sono comunque ulteriormente degenerati. L'infuocato diverbio non è passato inosservato ed è stato prontamente ripreso da uno dei presenti che lo ha poi pubblicato su Facebook.