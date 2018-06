Catania, incidente in Tangenziale: arriva l'elisoccorso, traffico paralizzato

CATANIA - Grave incidente stradale questa mattina sulla Tangenziale di Catania che ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto in ospedale di uno dei feriti. Sono state le autorità intervenute - tra cui polizia stradale, polizia locale e operatori Anas - a richiedere l'intervento del mezzo aereo. L'elicottero è dovuto atterrare proprio al centro della sede stradale, quindi la polizia ha dovuto bloccare totalmente il traffico veicolare per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi del caso

Le notizie sull'accaduto sono ancora frammentarie. L'incidente è avvenuto a 200 metri dallo svincolo per San Giovanni Galermo in direzione San Gregorio. I mezzi coinvolti sarebbero tre, due auto e uno scooter Sh. I feriti sarebbero due, un uomo e una donna, che erano a boro del mezzo a due ruote. La donna, che probabilmente era il passeggero dello scooter, è stata trasportato con l'eliambulanza all'ospedale Cannizzaro di Catania.

Lunghe file si sono create in Tangenziale: la strada è rimasta chiusa per circa due ore in direzione San Gregorio e la coda ha raggiunto diversi chilometri. Solo poco prima di mezzogiorno la polizia stradale ha riaperto le corsie permettendo il lento deflusso del traffico accumulato.