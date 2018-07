Agrigento: lancia spazzatura, ripreso dalla telecamera e multato

La Squadra di Vigilanza Ambientale della Polizia Locale di Agrigento ha individuato e multato un altro incivile che ha abbandonato un sacchetto della spazzatura per strada, senza attenersi alle norme primarie del vivere civile. Un video ha incastrato un nuovo lanciatore serale nella zona di Fontanelle che, a bordo dell'auto, ha lanciato dal finestrino il sacchetto di spazzatura proseguendo poi indisturbato per la sua destinazione. Ma il gesto incivile è stato immortalato da una telecamera dei Vigili Urbani e il trasgressore, subito individuato attraverso la targa dell'autovettura, è stato sanzionato. I controlli non si allentano anzi, - fanno sapere dal Comando Vigili Urbani - vengono intensificati e ai trasgressori sorpresi per strada a liberarsi in maniera incivile della propria spazzatura, verranno applicate sanzioni ulteriormente maggiorate.