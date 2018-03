Virginia Tomarchio “star” de La Primavera di RedBull

E’ la star di Amici, la catanese Virginia Tomarchio, la protagonista de La Primavera, il primo appuntamento de Le 4 Stagioni, il il nuovo progetto di Red Bull Dance dove, durante l’arco di un anno, quattro video evocativi rappresenteranno le quattro stagioni strizzando l’occhio a Vivaldi e celebrando atmosfere e colori attraverso una serie di “racconti” a dir poco suggestivi. La natura che si risveglia grazie alla musica in un inusuale incontro tra passi di danza di stili differenti.

Protagonista di questo primo episodio è la catanese Virginia Tomarchio, vincitrice della sezione Ballo di Amici 14 e star del Red Bull Flying Bach nel 2016, che nel 2017 insieme al B-Boy Lil G ha spopolato in rete con il video Just Like You.

Il primo video dedicato alla rinascita della natura è statao girato nel meraviglioso Giardino di Ninfa, dove, sulle note di Neon Lights di Bonobo, Virginia e la street dancer di origine giapponese Kyoka Yamamoto interpretano la coreografia di Yaman Okur, celebre ballerino e coreografo, voluto da Madonna per il suo tour Sticky and Sweet e MDNA.