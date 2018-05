Ecco “Tutti Dentro” di DavideKyo

A poche ore dall’uscita del nuovo brano del player catanese Davide Kyo, dal titolo “Tutti dentro”, Pierangela Cannone è andato a trovarlo nel suo studio dove Davide si è fatto trovare impegnato nella lettura del nostro quotidiano. Ha così salutato i nostri lettori e ci ha raccontato in anteprima assoluta il contenuto del nuovo singolo firmato insieme al dj producer Rock-Aro, uscito il 18 maggio e già disponibile in tutti i digital store. Anche questa volta non è mancata la presenza di altri youtubers, che hanno deciso di partecipare alle riprese del videoclip musicale. Tra i social guest troviamo gli youtubers Giampitek, Murry, Playerinside, Mad Crazy ed Antony Di Francesco, nomi molto famosi soprattutto tra i giovani utenti del pianeta YouTube Italia.