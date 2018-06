Carmen Consoli e i suoi “friends” incantano Catania

Un bagno di folla per il concerto di Carmen Consoli del primo giugno. «Una famiglia riunitasi per Namastè», come ha detto la “cantantessa”, che è la onlus a cui è stato destinato il ricavato della vendita dei biglietti per permettere l’acquisto di una nuova sede. Così “namastè” è subito diventato il mantra del concerto-evento di Catania, che ha visto affiancati a Consoli sette grandi nomi della musica italiana: Elisa, i Bandabardó, Mario Venuti, Daniele Silvestri, Samuele Bersani, Max Gazzè e Marina Rei, tutti accomunati da una forte passione: fare del bene, oltre che buona musica.

Definire l’evento come un live di beneficenza, dunque, è riduttivo e l’unica che - a tratti - ha potuto rubare la scena alla rosa di voci d’eccellenza, è stata la stessa “ famigghia”, cioè il pubblico, che per Carmen e friends è subito accorso, chi da Londra e chi dall’Olanda, ma anche da New York e da tutte le province della Sicilia e pure di Reggio Calabria. Insomma, con Carmen “a’ finestra”, tutto il mondo si è ritrovato in un “quadrato magico”, quello di Piazza Duomo, per portare in concerto un carico di belle emozioni.

Al concerto hanno partecipato anche i cori Musica Insieme di Librino e il Coro Interscolastico Vincenzo Bellini e ha fornito un contributo artistico anche la regista Emma Dante - amica di Carmen Consoli sin dal 2007.